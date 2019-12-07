Владимир Федотов: «Не в чем упрекнуть ребят»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Тамбова» (0:3) в 19-м туре чемпионата России. По словам специалиста, у него нет претензий к футболистам. Ранее стало известно, что Федотов после поражения подал в отставку.

— Со стороны все выглядело не так печально. Удаление перевернуло игру. Мы пытались что-то сделать в меньшинстве, — сказал Федотов на пресс-конференции. — У нас были предпосылки в некоторых атаках, но второй рикошет поставил нас в положение, когда мы пропустили.

Тем не менее, не в чем упрекнуть ребят. Они до конца отдавались игре, три стопроцентных момента все-таки создали, но не сумели реализовать.