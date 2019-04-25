Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью "Известиям" признался, что у него было предложение из Англии. Однако россиянин отказался от перехода в 10-ю команду английской лиги, так как в России играл за топ-клубы.
– Вы играли в топ-клубах России. Неужели их нельзя сравнить хотя бы с европейскими середняками?
– Нас не только можно сравнивать, мы их даже обыгрывали. И топ-команды обыгрывали.
– Ну а в чем тогда проблема?
– Хорошо, мне что, надо было поехать в 15-ю команду чемпионата Англии? Для чего, если я в России могу играть за топ-клуб и выступать в Лиге чемпионов среди лучших команд? В чем тогда смысл? А в "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой.
– А в 15-ю команду Англии звали?
– В десятую звали.
– Какой клуб?
– Неважно.
– В еврокубках эта команда играла?
– Какие еврокубки? Я же говорю, десятая команда чемпионата.