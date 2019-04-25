Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью "Известиям" признался, что у него было предложение из Англии. Однако россиянин отказался от перехода в 10-ю команду английской лиги, так как в России играл за топ-клубы.

– Вы играли в топ-клубах России. Неужели их нельзя сравнить хотя бы с европейскими середняками?

– Нас не только можно сравнивать, мы их даже обыгрывали. И топ-команды обыгрывали.

– Ну а в чем тогда проблема?

– Хорошо, мне что, надо было поехать в 15-ю команду чемпионата Англии? Для чего, если я в России могу играть за топ-клуб и выступать в Лиге чемпионов среди лучших команд? В чем тогда смысл? А в "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой.

– А в 15-ю команду Англии звали?

– В десятую звали.

– Какой клуб?

– Неважно.

– В еврокубках эта команда играла?

– Какие еврокубки? Я же говорю, десятая команда чемпионата.