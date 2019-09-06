Владимир Быстров рассказал о «мафии» в «Зените» и конфликте со Спаллетти

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о конфликте с экс-главным тренером клуба Лучано Спаллетти. По его словам, в петербургском клубе на тот момент существовала группа авторитетных российских футболистов, которых Спаллетти часто обвинял в неудачах.

— У каждого тренера были свои сподвижники. Как это называется? В Питере это «мафия», — сказал Быстров в интервью на YouTube-канале «Быстров и Кларк», указав, что в «мафию», помимо него, входили Александр Кержаков, Александр Анюков, Игорь Денисов и Андрей Аршавин. — Как говорили: «офигели, зажрались» и так далее.

Мы прекрасно общались ис иностранцами. Не со всеми, но те, кто хотел, общался с нами. Это был коллектив, который помогал и Спаллетти, и любому другому тренеру добиваться нужного результата.

Мы держались друг за друга, тренер это видел и правильные вещи делал. Как только тренер решает, что он может идти один, встает на этот мостик хрупкий, как практика показывает, такие тренеры долго не выживают.

Если руководство клуба дает полный карт-бланш, он чувствует себя королем, надевает корону, и ее не спихнуть. Потом поражение, после следующего поражения корона надевается снова, и становятся виноваты «вот эти русские», которые чем-то типа недовольны. «Мы же говорим, что надо гнать», — вот что говорит за спиной тренер.

А когда я прихожу к нему в комнату, он говорит: «Володь, ну ты же понимаешь, это все руководство, я-то здесь ни при чем, вы-то меня понимаете». Хотя в интервью выходит то, что он говорит: «Вы такие плохие, вы это сказали».

Собрание в комнате, все присутствуют, тренера спрашивают: «Зачем вы это сказали?». Он смотрит, и у него случаются какие-то конфузы с переводом. Он не может понять, что ему говорят. «Я такое говорил? Нет!»