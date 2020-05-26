Владимир Быстров: «Кто такой Николич?»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Его заменит Марко Николич.

— Это решение руководства, — цитирует Быстрова «Спорт уик-энд». — Больше меня поражают совершенно левые отмазки. При Юрии Павловиче прогрессировали многие молодые футболисты. Если клуб принимает решение идти другим путем, то нужно говорить об этом в открытую. А у нас начинают что-то придумывать, чтобы потом не больно было падать. Такая ситуация происходит не впервые. Зачастую футбольные боссы считают, что в футболе они разбираются лучше любого тренера. Как дальше пойдет — время покажет. На мой взгляд, если меняешь тренера, то для того, чтобы добиться чего-то большего, чтобы команда стала лучше. Здесь же руководители «Локомотива» уже сомневаются в том, что займут по итогам сезона второе место.

— Как думаете, удержит ли Николич, который придет на смену Семину, второе место?

— Думаю, что нет. Если генеральный директор клуба заявляет о том, что будет всех игроков распродавать, то как он может занять второе место? Да и кто такой Николич? Честно говоря, не знаю этого тренера — никогда не следил за ним. Поэтому не могу обсуждать его перспективы. Может, у него и получится. Правда, чемпионат России не такой простой, удержать второе место «Локомотиву» будет тяжело.