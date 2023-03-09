Дьяков: «Шансы «Спартака» на чемпионство? Один на миллион»

Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке.

— Геннадий Орлов уверяет, что интрига в чемпионской гонке еще жива. Вы его понимаете?

— Всем хочется, чтобы развязка в битве за золото наступила как можно позже. В идеале — в 30-м туре. К сожалению, это вряд ли произойдет. «Зенит» по-прежнему в порядке, спокойно набирает очки. А вот его главный преследователь — «Спартак» — без осечек не обходится. Теоретически восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются. Но в данном случае шансы — один на миллион.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 45 очков. На втором месте идет «Спартак» (37 очков), на третьем — «Ростов» (35).