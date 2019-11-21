Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего рассказал, как попытался пообщаться с недовольным болельщиком минского «Динамо».

— С болельщиком минского «Динамо» что не поделили?

— Неприятно, когда уходишь с поля, а с десятого ряда чудак орет: «Дьяков, вали на фиг в свою Москву!» Это я еще смягчил. Если ты настоящий болельщик, будь с командой и в хорошие времена, и в плохие. Зачем своих же игроков оскорблять?!

— Он хоть трезвый был?

— Понятия не имею. Может, и накатил перед футбольчиком. Да, обидно, что в полуфинале Кубка сыграли 0:0 с «Витебском» и вылетели по итогам двух встреч. Но ребята бились до конца, я как защитник сделал все, что мог. И тут тебя начинают крыть матом... Легко быть героем и голосить из толпы, чувствуя безнаказанность. А я подошел к трибуне, вступил с этим товарищем в диалог.

— Знали, что вас снимают?

— Нет, камера была за спиной. Да это и неважно. Разговор шел на повышенных тонах, но от своих слов не отказываюсь. Помню, произнес: «Сейчас приму душ, переоденусь, выйду к автобусу. И ты подходи. Пообщаемся один на один. Интересно, сможешь повторить мне в глаза то, что кричал с трибуны?»

— Ну и?

— Ждал его у автобуса. Не появился. А на следующий день по случаю какого-то праздника была встреча с болельщиками. Так они меня окружили, извинились за того парня. И добавили: «К тебе вопросов нет». (Александр Кружков)

Полностью интервью Дьякова здесь

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