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Вилюш покинул «Ростов»

17:39
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Польский защитник Мацей Вилюш покинул «Ростов», информирует пресс-служба клуба. Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.

31-летний футболист перешел в «Ростов» летом 2017 года. Всего на счету игрока 46 официальных игр за желто-синих и один гол.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13200

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