Польский защитник Мацей Вилюш покинул «Ростов», информирует пресс-служба клуба. Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.

31-летний футболист перешел в «Ростов» летом 2017 года. Всего на счету игрока 46 официальных игр за желто-синих и один гол.