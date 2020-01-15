Вилюш покинул «Ростов»
17:39
Польский защитник Мацей Вилюш покинул «Ростов», информирует пресс-служба клуба. Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.
31-летний футболист перешел в «Ростов» летом 2017 года. Всего на счету игрока 46 официальных игр за желто-синих и один гол.
Мацей Вилюш покинул ФК «Ростов» ??https://t.co/BlCLfwVkaw#ФКРостов #МыРостов #Вилюш pic.twitter.com/EKdZMSPkiR— Football Club Rostov (@rostovfc) January 15, 2020
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