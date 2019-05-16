Вильям де Оливейра: "Зенит" не намерен быть мальчиками для битья в Лиге чемпионов"

Тренер "Зенита"​ Вильям де Оливейра в интервью "Известиям" отметил, что команда хочет показать хорошие результаты в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые досрочно выиграли чемпионат России в этом сезоне.

– Те, кто выигрывает чемпионат досрочно, часто не находят мотивации на завершающие игры сезона. Как "Зениту" сохранить концентрацию на заключительные два тура РПЛ?

– Матч с ЦСКА показал, насколько у нас профессиональная команда. Ведь игра с армейцами тоже ничего не решала для нас, но мы показали яркий футбол, желание и агрессию. В итоге обыграли очень серьезного соперника, который был крайне мотивирован, так как продолжает бороться за Лигу чемпионов. Уверен, что и в оставшихся матчах команда не снизит требования к себе.

– В следующем сезоне "Зенит" впервые за три года вернется в Лигу чемпионов. Команда готова к такому вызову?

– Сейчас рано об этом говорить, потому что до турнира еще много времени. Тем не менее надеюсь, что "Зенит" хорошо проведет еврокубковый сезон. Мы не намерены быть в Лиге чемпионов мальчиками для битья. Хотим показать хорошие игру и результат.