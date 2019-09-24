Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит» в 11-м туре. На матче будет работать ВАР

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура чемпионата России. На игру между «Локомотивом» и «Зенитом» назначена бригада во главе с Михаилом Вилковым. На встрече также будет использоваться система ВАР, сообщает официальный сайт РФС.

28 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Тамбов»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Ростов» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

29 сентября (воскресенье)

«Урал» — «ЦСКА»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Рубин» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

30 сентября (понедельник)

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр