Виктория Лопырева: "Кокорина сгубило ощущение вседозволенности"

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о форварде "Зенита" Александре Кокорине и полузащитнике "Краснодара" Павле Мамаеве, которые находятся в тюрьме.

– Я не была очевидцем того, что произошло, но видео со стулом и избиением – это реальность. История очень некрасивая, недостойная.

– Кокорин сначала назвал в письме народ стадом баранов. Теперь высказался, что тюрьма его ничему не научила, и лучше бы сразу послали на исправительные работы. Крик души или он реально так считает?

– Слышала, что в тюрьме у него были не самые плохие условия. В целом Кокорина сгубило ощущение вседозволенности. Если он так ничего и не понял, и выводов не сделал, то что тут можно еще сказать?

– Вы наверняка часто пересекались с футболистами на мероприятиях, могли бы предположить, что с ними такое когда-нибудь случится?

– Скажем так: я не удивлена.

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