Виктор Гончаренко: "У Влашича повреждение коленного сустава"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал повреждение полузащитника Николы Влашича в концовке матча 29-го тура премьер-лиги с "Ахматом" (1:0) и раннюю замену Виктора Васина.

- Почему поменяли Васина в перерыве и что с Влашичем?

- Васин – желтая карточка в первую очередь, мы помним подобные ситуации. Что с Влашичем – не знаю. У него ушиб коленного сустава, но насколько серьезный не могу сказать, - сказал Гончаренко на пресс-конференции (Александр Рогулев)

ЦСКА поднялся на 4-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

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