Виктор Гончаренко: "Шанс для Эрнандеса? Посмотрим, как он сыграет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матче 23-го тура чемпионата России с "Оренбургом" заявил, что армейцы серьезно относятся к каждому матчу премьер-лиги.

– Посмотрим, как сыграет Эрнандес. Это игрок высокого уровня, важно, чтобы он быстро нашел взаимопонимание с игроками нашей группы атаки, – сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер".

Игра с "Оренбургом" не может быть бытом, каждый матч для нас празник. Мы ответственны перед болельщиками, которых с каждой игрой все больше и больше. Команда должна показать хорошую игру и добиться положительного результата, поэтому не думаю, что мы можем играть не так ответственно, как это было со "Спартаком"​.