Гончаренко — о красной Карапузова: «Если на него надеть другую майку — уже будет желтая, или вообще можно закрыть глаза»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал удаление полузащитника команды Владислава Карапузова в концовке матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

— Согласны ли с удалением Карапузова? Нужен ли вообще был этот подкат в конце матча?

— Мы должны это принять, и никуда от этого не денемся: по отношению к командам вроде «Нижнего» — командам второй восьмерки — это будет показательная порка в плане трактовок эпизодов. Если Карапузову красная — это показательно. Но если на него надеть другую майку — уже будет желтая, или вообще можно закрыть глаза... В моменте, когда Гоцук получил травму, не исключаю, что тоже надо было показывать красную. Но нам просто надо быть к этому готовыми. Если взять желтые и красные карточки, которые нам дают — это показательная порка. За любые разговоры, задержки и т.д... Такое есть и будет — это не только «Нижний» и «Спартак», это любая команда второй восьмерки.

«Пари НН» (12 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы 3 ноября встретятся с «Ахматом».