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Судейство

Сегодня, 17:33

Гончаренко — о красной Карапузова: «Если на него надеть другую майку — уже будет желтая, или вообще можно закрыть глаза»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал удаление полузащитника команды Владислава Карапузова в концовке матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

Фол Владислава Карапузова на&nbsp;Эсекьеле Барко. «Пари НН» — «Спартак»: Москалев правильно удалил Карапузова

— Согласны ли с удалением Карапузова? Нужен ли вообще был этот подкат в конце матча?

— Мы должны это принять, и никуда от этого не денемся: по отношению к командам вроде «Нижнего» — командам второй восьмерки — это будет показательная порка в плане трактовок эпизодов. Если Карапузову красная — это показательно. Но если на него надеть другую майку — уже будет желтая, или вообще можно закрыть глаза... В моменте, когда Гоцук получил травму, не исключаю, что тоже надо было показывать красную. Но нам просто надо быть к этому готовыми. Если взять желтые и красные карточки, которые нам дают — это показательная порка. За любые разговоры, задержки и т.д... Такое есть и будет — это не только «Нижний» и «Спартак», это любая команда второй восьмерки.

«Пари НН» (12 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы 3 ноября встретятся с «Ахматом».

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда и&nbsp;защитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Свен Шоштарич Карич в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ. 27&nbsp;октября 2024 года. Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко
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«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Химки» и московское «Динамо» забили четыре гола в первом тайме

Гончаренко пожаловался на календарь после поражения «Пари НН» от «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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