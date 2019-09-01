Виктор Гончаренко: «Гогуа находится в хорошем игровом тонусе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему решил включить в основу на матч 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» новичка Седрика Гогуа, а также оценил возможность трансфера в московский клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

«За два дня сложно влиться в команду, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но Гогуа находится в хорошем игровом тонусе, он много играл в «Томбове». Нам известны его умения начинать атаки и помогать при стандартах. После непродолжительной дискуссии остановили выбор на нем. Играем в три центральных защитника

Комличенко? Перед игрой не думаем об этом. Может, завтра что-то появится. Сейчас не до трансферов.

«Арсенал» умеет и любит дома играть. Это опытная и сильная команда. Так что ждать подарков и ошибок не стоит. Нужно брать свое».

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