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Видео с Дзюбой в костюме Дэдпула набрало более 2,5 миллиона просмотров в инстаграме

08:46
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Видео, на котором нападающий «Зенита» Артем Дзюба получает золотые медали чемпионата России в костюме Дэдпула, собрало в Instagram-аккаунте «433» уже 2,6 миллиона просмотров.

«Супергерой для настоящей суперлиги», — прокомментировал этот момент официальный аккаунт РПЛ в инстаграме.

«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России и в седьмой раз в общей сложности, уступая по количеству титулов только «Спартаку».

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