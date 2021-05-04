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«Рубин» поздравил Слуцкого с 50-летием

08:12
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Рубин» поздравил главного тренера команды Леонида Слуцкого с юбилеем. Сегодня российскому специалисту исполнилось 50 лет.

Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре 2019 года. В этом сезоне команда за два тура до финиша поднялась на четвертое место, дающее право участвовать в еврокубках.

«Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет! С юбилеем, Леонид Викторович!», — говорится в сообщении клуба Twitter.

Слуцкий — Заслуженный тренер России. Он трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА). Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренеровал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.

Кроме того, он известен по своим ярким выступлениям на телевидении и чувству юмора.

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