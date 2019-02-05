Ветеран "Зенита": "Дюделанж" не тот противник, с кем можно было играть вничью"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" прокомментировал итог состоявшегося в понедельник контрольного матча сине-бело-голубых с "Дюделанжем" из Люксембурга (0:0). В этой игре за "Зенит" дебютировали новички – защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос.

Петербуржцам через неделю, 12 февраля, предстоит сыграть в Лиге Европы в 1/16 финала с турецким "Фенербахче".

– Зацикливаться на этих результатах не надо, хотя выигрыши в межсезонье всегда придают положительное настроение, которого у "Зенита" сейчас нет. Надо знать программу, как работают футболисты, на каком уровне сейчас находятся. "Дюделанж", конечно, не тот противник с кем можно было играть вничью.

– В таком случае могут возникнуть вопросы к тренерскому штабу?

– Когда футболисты играют и одновременно находятся под воздействием больших нагрузок, может присутствовать определенная тяжесть. Но она должна быть. Если у тренерского штаба все рассчитано, то к игре двенадцатого числа они будут готовы. Хотя определенная тревога всегда присутствует. Какие-то нецелостные куски игры должны все равно просматриваться. По вчерашней игре этого видно не было.

– Как вам новички "Зенита" – Ракицкий, Барриос?

– Барриоса не очень хорошо знаю, но все-таки мне кажется, в опорной зоне должен быть игрок не только разрушительного плана. А уметь созидать и участвовать в атакующих действиях команды. Мне этот игрок показался более разрушительным. Это пока первые впечатления, надо подольше за ним последить.

Что касается Ракицкого. "Зениту" был нужен защитник, без сомнений. Я даже думаю, что необходим еще один игрок обороны. Но есть другой вопрос. Насколько долговечность украинца перспективна для команды. Все-таки возраст у него солидный для футболиста. Но опять же, всех рассудит сезон. Делать выводы пока рано. (Арман Мкртчян)