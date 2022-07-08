Пономарев отреагировал на отказ Магнуссона от нового контракта с ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ Хердура Магнуссона от нового контракта с армейцами.

«Что мы можем сделать, если он сам не хочет выступать за ЦСКА? Значит он нашел более выгодный контракт. Он неплохой игрок. Конечно, жалко. Он хорошо смотрелся в армейском клубе. Наверное, там тоже существуют какие-то санкции. Может, ему сказали: «Куда ты опять идешь? В какую страну?». К нему не может быть никаких претензий», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Мартин Далин, агент защитника Хердура Магнуссона, объяснил, почему его клиент не подписал контракт с ЦСКА. По его словам, предложение московского клуба было недостаточно хорошим.