Пономарев отреагировал на отказ Магнуссона от нового контракта с ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ Хердура Магнуссона от нового контракта с армейцами.
«Что мы можем сделать, если он сам не хочет выступать за ЦСКА? Значит он нашел более выгодный контракт. Он неплохой игрок. Конечно, жалко. Он хорошо смотрелся в армейском клубе. Наверное, там тоже существуют какие-то санкции. Может, ему сказали: «Куда ты опять идешь? В какую страну?». К нему не может быть никаких претензий», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее Мартин Далин, агент защитника Хердура Магнуссона, объяснил, почему его клиент не подписал контракт с ЦСКА. По его словам, предложение московского клуба было недостаточно хорошим.
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