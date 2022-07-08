Кавазашвили: «Бердыев из «Спартака» сделал бы хорошую команду»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева об отказе московскому клубу.

«Не могу ручаться за другого тренера, несмотря на его заслуги в футболе. Тут многое зависит от характера тренера и хозяина футбольного клуба. Но как я понял, это не решение Федуна, а его окружения. Что-то похожее было со Станиславом Черчесовым и «Спартаком»: не сошлись характером. Бердыев за несколько лет поставил казанский клуб на шикарный пьедестал и из «Спартака» сделал бы хорошую команду. Мы не ценим своих тренеров», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее Курбан Бердыев в интервью «Коммент.Шоу» принес извинения Леониду Федуну за то, что не выполнил договоренность стать главным тренером «Спартака» в 2016 году.