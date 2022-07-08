В «Зените» отреагировали на информацию о возможной работе с Joma

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию о возможной работе с производителем экипировки Joma.

«Зенит» перейдет на испанского производителя экипировки Joma? Нет, это не имеет под собой никаких оснований. «Зенит» остается с Nike? Мы думаем над этим", — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» ведет переговоры с испанским брендом Joma. Испанский бренд не планирует уходить из России и может стать техническим спонсором чемпиона страны.

В сезоне-2021/22 испанский бренд был техническим спонсором «Уфы» и ЦСКА.