Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:20

В «Зените» отреагировали на информацию о возможной работе с Joma

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию о возможной работе с производителем экипировки Joma.

«Зенит» перейдет на испанского производителя экипировки Joma? Нет, это не имеет под собой никаких оснований. «Зенит» остается с Nike? Мы думаем над этим", — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» ведет переговоры с испанским брендом Joma. Испанский бренд не планирует уходить из России и может стать техническим спонсором чемпиона страны.

В сезоне-2021/22 испанский бренд был техническим спонсором «Уфы» и ЦСКА.

Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно выбрать подержанный автомобиль? 5 советов от автоэксперта
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Абаскаль об игре «Спартака» в матче за Суперкубок: «На первый план выходит мотивация»
Джикия заявил, что «Спартак» готов к матчу за Суперкубок с «Зенитом»
Тимощук — о матче легенд: «На поле все увидите. Я стараюсь поддерживать хорошую физическую форму»
Мостовой о матче за Суперкубок России: «Я не думаю, что «Зенит» легко справится со «Спартаком»
Тихонов — об отказе Бердыева «Спартаку»: «Он извинился. Только сильные люди так могут сделать»
Агент Магнуссона объяснил, почему защитник не подписал контракт с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает правильными извинения Бердыева перед Федуном

Пономарев отреагировал на отказ Магнуссона от нового контракта с ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости