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Вернувший «Спартаку» золото спустя 16 лет и любимец болельщиков. Каррере — 56

08:33
Массимо Каррера. Фото "СЭ"
Массимо Каррера. Фото "СЭ"
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Сегодня 56 лет празднует бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник АЕК Массимо Каррера.

Каррера вошел в тренерский штаб «Спартака» в июле 2016 года, а с середины августа стал главным тренером команды. Под его руководством красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и победили в Суперкубке страны. Золото национального первенства стало для красно-белых первым за 16 лет.

Итальянец покинул «Спартак» в октябре 2018 года, а с конца декабря 2019 стал главным тренером АЕКа.

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