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Вернется ли Кокорин в «Зенит»? Отвечает Сергей Семак

15:54
Александр Кокорин. Фото "СЭ"
Александр Кокорин. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил свое отношение к возможному возвращению 29-летнего форварда Александра Кокорина, который выступает на правах аренды в «Сочи» до конца сезона-2019/20. Летом у нападающего заканчивается контракт с клубом из Петербурга.

— Моя позиция давно известна, она не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде, — говорит Семак. — Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время. (Георгий Кудинов)

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