Верховный суд отказал компании «Бета» в требовании взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу ООО «Бета» с требованием признать ЦСКА банкротом и взыскать с него 348 миллионов рублей.
Как следует из картотеки дел, верховный суд РФ признал решение Арбитражного суда Московского округа законным и отказал «Бете» в жалобе.
Напомним, что 29 декабря 2021 года ООО «Бета» подало в суд заявление о банкротстве ПФК ЦСКА. В ноябре суд взыскал с ЦСКА более 348 миллионов рублей в пользу «Бета», правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона московского клуба.
13 декабря арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение постановления нижестоящего суда до рассмотрения кассационной жалобы клуба.
В конце марта 2022 года суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу ЦСКА о взыскании с него в пользу ООО «Бета» 348 миллионов рублей. Постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное. На это решение компания и подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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