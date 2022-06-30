Верховный суд отказал компании «Бета» в требовании взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу ООО «Бета» с требованием признать ЦСКА банкротом и взыскать с него 348 миллионов рублей.

Как следует из картотеки дел, верховный суд РФ признал решение Арбитражного суда Московского округа законным и отказал «Бете» в жалобе.

Напомним, что 29 декабря 2021 года ООО «Бета» подало в суд заявление о банкротстве ПФК ЦСКА. В ноябре суд взыскал с ЦСКА более 348 миллионов рублей в пользу «Бета», правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона московского клуба.

13 декабря арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение постановления нижестоящего суда до рассмотрения кассационной жалобы клуба.

В конце марта 2022 года суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу ЦСКА о взыскании с него в пользу ООО «Бета» 348 миллионов рублей. Постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное. На это решение компания и подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.