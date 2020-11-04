Вендел: «С «Газпром Ареной» не сравнится ни один стадион»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» сравнил уровень чемпионатов России и Португалии.

— Вы уже дважды выходили на поле в РПЛ. Уже можете сказать, какой чемпионат сильнее — России или Португалии? — вопрос бразильцу.

— Думаю, большой разницы между ними нет — это две отличных и равных по силе лиги, где идет плотный, жесткий, силовой футбол.

— Понравилась ли вам «Газпром Арена»? С каким стадионом ее сравнили бы?

— Мне кажется, ни один не сравнится! Потому что это невероятно красивое сооружение — и стало бы еще лучше, если бы трибуны заполнялись полностью. Но даже с ограниченной посещаемостью там потрясающая атмосфера. Когда впервые оказался на стадионе и стоял рядом с полем, у меня захватило дух. В тот момент подумал — хочу добиваться здесь больших успехов и радовать фанатов, которые невероятно поддерживают команду. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Вендела — на сайте «СЭ»