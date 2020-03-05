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Великий вратарь и комментатор. 84 года исполнилось бы Владимиру Маслаченко

09:39
Владимир Маслаченко. Фото Дмитрий Солнцев, "СЭ"
Владимир Маслаченко. Фото Дмитрий Солнцев, "СЭ"

5 марта 1936 года родился знаменитый вратарь и телекомментатор Владимир Никитович Маслаченко. Сегодня ему исполнилось бы 84 года.

В составе «Спартака» он провел 220 матчей, становился чемпионом СССР 1962 года, дважды выигрывал Кубок СССР. В составе сборной СССР стал победителем чемпионата Европы 1960 года.

Маслаченко выступал за криворожский «Спартак», днепропетровский «Металлург», московские «Локомотив» и «Спартак». Он является членом Клуба Льва Яшина, объединяющего вратарей, сыгравших на ноль более чем в ста официальных матчах. В 1961 году он был признан вратарем года.

После окончания карьеры Владимир Никитович ушел в журналистику, где добился больших успехов и стал в 2000 году лауреатом национальной премии в области телевидения «ТЭФИ».

Владимир Маслаченко умер 28 ноября 2010 года.

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