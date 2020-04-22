ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63 процента акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Долговые обязательства ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ стал основным владельцем клуба.

В рамках состоявшегося собрания акционеров клуба был сформирован новый совет директоров АО ПФК ЦСКА. В него вошли четыре представителя ВЭБ: член наблюдательного совета ВЭБ, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ по городской экономике, генеральный директор ООО «Новые городские проекты» Александр Плутник. От ЦСКА в новый совет директоров вошли президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group и болельщик ЦСКА Борис Добродеев.

«По сути, переход 77,63% процента акций ЦСКА в ВЭБ — это решение проблемы долга клуба, который «связывал» ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером. Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся», — сказал председатель ВЭБ Игорь Шувалов.



«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе лидирующие позиции в российском футболе», — отметил президент ЦСКА Евгений Гинер.