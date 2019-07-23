"Зенит" объявил о возвращении вратаря Васютина

"Зенит" официально объявил о трансфере гоклипера "Сарпсборга" Александра Васютина. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт "Зенита".

Васютин является воспитанником клуба и дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го.



В августе 2016-го вратарь отправился в финский "Лахти", где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим голкипером чемпионата.



В 2018-м перешел в норвежский "Сарпсборг", где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы.