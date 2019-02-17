Защитник Виктор Васин прибыл на тренировочный сбор ЦСКА в Испании и провел с командой первую тренировку, сообщает официальный Твиттер красно-синих.

- Вчера вечером в Кампоамор прибыл защитник Виктор Васин, который сегодня утром провел первую тренировку по индивидуальному графику и в ближайшие две недели будет заниматься по программе, рекомендованной ему в клинике Барселоны, - написано в сообщении пресс-службы клуба.

Виктор Васин получил рецидив травмы крестообразных связок колена в прошлогоднем матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой", в результате чего пропустил остаток сезона, а также, чемпионат мира и первую часть текущего чемпионата России.

Вчера вечером в Кампоамор прибыл защитник Виктор Васин, который сегодня утром провел первую тренировку по индивидуальному графику и в ближайшие две недели будет заниматься по программе, рекомендованной ему в клинике Барселоны pic.twitter.com/W9w9IhT1xV – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 февраля 2019 г.



