Василий Кикнадзе: "После 15 июля встретимся с активом болельщиков"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о ситуации, произошедшей перед финалом Олимп-Кубка России в Самаре.

– 27 марта актив болельщиков не пришел на встречу со мной. Я получил анонимное письмо, подписанное ими на имя Анатолия Мещерякова. Я хотел говорить с активом после жеребьевки Лиги чемпионов. После 15 июля встретимся с ними. Об этом попросили те, кто представляет Южную трибуну.

– По Самаре: у нас есть две проблемы. Первая – задержание части актива после посиделок в баре, потом в кафе. Вторая по проносам баннеров на стадион. Все баннеры были согласованы и РФС нас поддержал. Будьте уверены, что если информация не выплескивается наружу, это не значит, что работа не ведется.

За час до начала матча пошли сведения, что нельзя проносить баннеры. Полиция мотивировала это тем, что болельщики "Спартака" прикрываясь баннерами, использовали пиротехнику. Поэтому баннеры были запрещены. Это ошибочная позиция. Есть заявление в адрес силовиков Самары о недопустимости такой работы с болельщиками. Думаю, этот опыт будет учтен для дальнейших игр в Самаре. РФС нас поддерживает. Мы понимаем точку зрения союза и силовиков. Они рассказали, откуда приехала машина с пиротехникой. Нам сообщили о том, что все, кто был задержан, попали на стадион вовремя.

– Неправда. Некоторые попали на стадион ко второму тайму.

– Понятно. По баннерам у нас жесткая позиция. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)