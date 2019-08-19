Василий Кикнадзе обеспокоен медленной игрой «Локомотива» в обороне

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в шестом туре РПЛ. «Железнодорожников» отделяет от первого места одно очко.

— Сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, мы добыли очень важную для нас победу, — цитирует ТАСС Кикнадзе. — Единственное, что у меня вызвало небольшие опасения, — это медленная игра в обороне. Но думаю, что тренерский штаб разберется и внесет коррективы в будущем.

Джорджевич? Здорово, что он дебютировал сегодня. При нем мы забили победный гол, это тоже немало значит, но ему нужно время для адаптации. Посмотрим, что будет дальше, мы на него рассчитываем.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр