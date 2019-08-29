Василий Кикнадзе: «Если Фернандеш перейдет в «Краснодар», искренне желаю ему успехов»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» признался, что желает успехов полузащитнику Мануэлу Фернандешу. Португалец стал свободным агентом после истечения срока контракта с красно-зелеными и может продолжить карьеру в «Краснодаре» или «Бешикташе».

— «Локомотив» пытался договориться о продлении контракта с Мануэлем Фернандешем. Теперь эта история закрыта?

— Думаю, что да, к сожалению. Отношусь к нему с огромной симпатией, Фернандеш сильный футболист, очень много сделавший для «Локомотива». Но сажать на скамейку запасных такого игрока, как Ману, нельзя. Если то, что говорят о его возможном переходе в «Краснодар», правда, я искренне желаю ему успехов. Думаю, он им будет небесполезен. Мы всерьез рассматривали его кандидатуру. Фернандеш — сильный футболист и сильный человек.

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