Василий Кикнадзе: «15-16 миллионов евро за Миранчуков? Цена будет значительно больше»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «СЭ» высказался по поводу возможного ухода из команды Антона и Алексея Миранчуков. По его словам, братья обойдутся потенциальным покупателям недешево.

— Мы заинтересованы в прогрессе игроков, — сказал Кикнадзе. — Для нас это повод для дополнительной гордости, если люди, поигравшие у нас, продолжат карьеру на более высоком уровне. «Локомотив» навсегда останется их домом, мы всегда будем ждать их назад. Они должны понимать, что у них есть опора и крыша. Это относится не только к братьям, а практически к любому футболисту, который выступает у нас. Если Миранчуков пригласит середняк Испании? Я не стал бы рассматривать гипотетические ситуации. Но также считаю, что средний испанский клуб, который гипотетически мог бы сделать предложение, точно так же, как немецкий и итальянский, имеет то большое преимущество, что его видят во всей Европе и не только в ней. В отличие от нашего чемпионата. Это большая проблема. Поэтому нужно будет внимательно разбираться, как этот переход может повлиять на карьеру футболистов. Желание братьев тоже будет учитываться, это сто процентов.

Цена братьев на transfermarkt 15 и 16 миллионов евро? Это субъективная оценка нескольких людей, считающих себя специалистами, которая редко соответствует реальным условиям переговоров. Цена определяется только в ходе переговоров и определяется потребностью клуба. Стоимость братьев, поверьте, будет достаточно далека от указанной. Причем в большую сторону. (Дмитрий Зимин)

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