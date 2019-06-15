Вартапетов с семьей поддержал Глушакова цитатой из Мольера

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в своем Инстаграме опубликовал видео в поддержку полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Сегодня, 15 июня, капитан московского клуба опубликовал заявление, в котором сообщил, что не знает, останется ли в команде.

– "На свете нет лекарства против клеветы. Нам надо честно жить и презирать злословье,

А сплетники пускай болтают на здоровье." Мольер, - такую цитату привел Вартапетов, опубликовав видео, на котором он и члены его семьи облачены в футболки с фамилией Глушакова.

В прошлом году Глушаков провел 29 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.

Дениса Глушакова хотят оставить в "Спартаке"? Увольнять дорого