Варела провел первую тренировку за «Динамо»

Уругвайский новобранец московского «Динамо» Гильермо Варела, арендованный у датского «Копенгагена», прибыл в Москву. Футболист уже находится в расположении команды и провел первую тренировку.

Напомним, что в 2019 году Варела перебрался в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за 1,75 миллионов евро. В датском клубе уругваец отыграл 53 встречи, в которых сделал четыре результативные передачи. Ранее Варела играл за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».

В составе сборной Уругвая Варела сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.