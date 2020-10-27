Варела провел первую тренировку за «Динамо»
16:05
Уругвайский новобранец московского «Динамо» Гильермо Варела, арендованный у датского «Копенгагена», прибыл в Москву. Футболист уже находится в расположении команды и провел первую тренировку.
Напомним, что в 2019 году Варела перебрался в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за 1,75 миллионов евро. В датском клубе уругваец отыграл 53 встречи, в которых сделал четыре результативные передачи. Ранее Варела играл за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».
В составе сборной Уругвая Варела сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.
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