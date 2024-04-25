Непомнящий — об Акинфееве: «Это не последний его сезон. Он сыграет против «Спартака»

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» заявил, что уверен в том, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не завершит карьеру по окончании этого сезона.

25 апреля ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

— Кто будет защищать ворота армейцев в дерби?

— По-моему, все очевидно. Акинфеев. Ему просто дали небольшую передышку. У Торопа потенциал, конечно, есть. Но на сложный матч поставят Игоря.

— У вас нет ощущения, что это последний сезон Игоря Владимировича в ЦСКА?

— Нет, я так не думаю. Он еще поиграет.