Непомнящий: «Вместо Роши против «Спартака» сыграет либо Набабкин, либо Агапов»

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» поделился своим мнением, как армейцы решат в дерби со «Спартаком» проблему дисквалифицированного Роши.

— Дисквалификации Роши, Дивеева и Файзуллаева — катастрофа для команды Федотова?

— Да уж... Потери серьезнейшие! Форс-мажор! Нет основного центрального защитника. А красно-белые в матче с «Ростовом» были эффективными в атаке. Именно поэтому на бумаге фаворит «Спартак». Но мы же знаем, как команда Федотова может собраться, изыскать резерв, когда, казалось бы, все против нее.

— Федотов так прокомментировал действия Роши и Дивеева в поединке с «Ахматом»: «Глупейшие удаления на ровном месте».

— Конечно, этих красных карточек вполне можно было избежать. Роша вступил в борьбу, но очень неаккуратно! А по Дивееву... Тут сложно что-либо комментировать.

— Кто заменит Рошу в центре обороны?

— Либо молодой Агапов, либо опытный Набабкин. Все-таки склоняюсь к тому, что сыграет Кирилл.