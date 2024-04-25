Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Непомнящий: «Вместо Роши против «Спартака» сыграет либо Набабкин, либо Агапов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» поделился своим мнением, как армейцы решат в дерби со «Спартаком» проблему дисквалифицированного Роши.

— Дисквалификации Роши, Дивеева и Файзуллаева — катастрофа для команды Федотова?

— Да уж... Потери серьезнейшие! Форс-мажор! Нет основного центрального защитника. А красно-белые в матче с «Ростовом» были эффективными в атаке. Именно поэтому на бумаге фаворит «Спартак». Но мы же знаем, как команда Федотова может собраться, изыскать резерв, когда, казалось бы, все против нее.

— Федотов так прокомментировал действия Роши и Дивеева в поединке с «Ахматом»: «Глупейшие удаления на ровном месте».

— Конечно, этих красных карточек вполне можно было избежать. Роша вступил в борьбу, но очень неаккуратно! А по Дивееву... Тут сложно что-либо комментировать.

— Кто заменит Рошу в центре обороны?

— Либо молодой Агапов, либо опытный Набабкин. Все-таки склоняюсь к тому, что сыграет Кирилл.

Александр Соболев. «Файзуллаева скоро продадут. Соболев мог бы блистать, как Дзюба. А он все самоутверждается». Непомнящий — о дерби ЦСКА — «Спартак»
Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
0
Читайте также
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
«Выиграли – теперь бухаем», 21-летний MVP плей-офф и поздравление от Малкина. Что произошло после победы «Металлурга» в финале Кубка Гагарина
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
«Файзуллаева скоро продадут. Соболев мог бы блистать, как Дзюба. А он все самоутверждается». Непомнящий — о дерби ЦСКА — «Спартак»
Непомнящий — об Акинфееве: «Это не последний его сезон. Он сыграет против «Спартака»
Радченко: «Федотов уже сталкивался с проблемами с составом и найдет выход»
Газзаев — о дерби: «Для ЦСКА матч обещает быть очень сложным. Но хотел бы положительного результата!»
Защитник «Рубина» Рожков рассказал, что тренер сказал команде после победы над «Зенитом»
ЦСКА — «Спартак»: во сколько начнется трансляция дерби Москвы 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий — об Акинфееве: «Это не последний его сезон. Он сыграет против «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости