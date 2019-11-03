Валерий Карпин: «Обидно до слез, это футбол»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи с «Краснодаром» (2:2) в 15-м туре РПЛ. По его словам, очень обидно упустить победу.

— Выигрывали 2:0 и пропустили 2 мяча в добавленное время, обидно до слез, — цитирует карпина пресс-служба «Ростова». — В моменте с первым голом игроки друг друга не поняли. К сожалению, в конце игры мы сели в защиту. Расслабленности не было, это футбол. Команда показала хорошую игру.

— Почему стали играть в три защитника?

— Была вынужденная замена, Глебов уже не мог продолжать игру. Норманна нет. Попова заменили раньше, поэтому опорных полузащитников нет, вот так.

— Второе место по итогам первого круга сюрприз для вас?

— Для меня это неожиданно. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чём-то конкретном. В начале сезона мы хотели перестроиться и начать играть в атакующий футбол. Неожиданно, что так быстро добились результата.