Валерий Карпин – о матчах "Ростова" в 21.30: "Для болельщиков это, мягко говоря, неудобно"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о календаре российской премьер-лиги на сезон-2019/20.

– Календарь такой, что со всеми придется играть по два раза. Нюансы в каждом календаре есть – где-то кому-то нравится, кому-то не нравится, – сказал Карпин в интервью клубному YouTube-каналу.

Нам поставили время проведения матча в 21.30. Для болельщиков это, мягко говоря, неудобно. То, что лига и основной вещатель думают о посещаемости, говорить не приходится. Люди после игры могут только в 1–2 часа ночи добраться домой. Это, мягко говоря, неудобно.

Для футболистов весь день ожидания – тоже не совсем хорошо. Что заставляет играть в 21.30 играть в Ростове, помимо погоды? Я не думаю, что будет большая разница, если начать матч в 20.00. Прежде всего, надо думать о болельщиках.

В первом туре чемпионата России "Ростов" встретится с "Оренбургом", во втором туре команда Валерия Карпина сыграет со "Спартаком"​.

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