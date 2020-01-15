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Валерий Карпин: «Ищем нефть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти»

19:46
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подшутил над своими футболистами. Он в шутку призвал их копать и искать нефть.

— Ребят, звонили из руководства. Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть, — цитирует Карпина официальный Twitter клуба. —  Деньги на Мбаппе надо срочно найти.

«Ростов» сейчас находится на тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Команда занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 играх.

Дополнительная информация

https://twitter.com/rostovfc/status/1217485342036709376

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