Валерий Карпин: «Ищем нефть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подшутил над своими футболистами. Он в шутку призвал их копать и искать нефть.

«Ребят, звонили из руководства. Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти» (с) Карпин



Место для сборов все-таки удачно выбрали ?#ФКРостов #МыРостов #СборыРостова pic.twitter.com/4W9AAcMSaO — Football Club Rostov (@rostovfc) January 15, 2020

— Ребят, звонили из руководства. Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть, — цитирует Карпина официальный Twitter клуба. — Деньги на Мбаппе надо срочно найти.

«Ростов» сейчас находится на тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Команда занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 играх.