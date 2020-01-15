Валерий Карпин: «Ищем нефть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти»
19:46
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подшутил над своими футболистами. Он в шутку призвал их копать и искать нефть.
«Ребят, звонили из руководства. Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти» (с) Карпин— Football Club Rostov (@rostovfc) January 15, 2020
Место для сборов все-таки удачно выбрали ?#ФКРостов #МыРостов #СборыРостова pic.twitter.com/4W9AAcMSaO
— Ребят, звонили из руководства. Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть, — цитирует Карпина официальный Twitter клуба. — Деньги на Мбаппе надо срочно найти.
«Ростов» сейчас находится на тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Команда занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 играх.
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