Валерий Газзаев: «Смешно звучат разговоры об усталости футболистов»

Итоги года в российском спорте подводит знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев.

— В 2019 году российские клубы коллективно провалились в Европе. Впервые за без малого 20 лет ни одна команда не вышла в евровесну. В чем причина, по вашему мнению?

— Больше всего меня расстроило то, что в действиях наших команд и игроков в заключительных матчах в Европе сквозили обреченность и неуверенность, — отметил Газзаев. — Такое ощущение, что испытывали определенный комплекс перед соперниками — достаточно сказать, что практически не было ударов ни в створ, ни в сторону чужих ворот. А в единоборствах напрочь отсутствовали смелость и бесстрашие.

Коллективный провал, который мы увидели, — это закономерный итог того, что происходило с нашим футболом в последние годы. Во-первых, для меня остается загадкой, почему наши клубы выступают в Европе, руководствуясь олимпийским принципом. Главное — участие, а не результат. Сначала подвигом считалось просто выйти из группы, затем мы стали радоваться «достойным поражениям», а сейчас уже не считаем катастрофой даже поражения недостойные. Просто участвуем и всем проигрываем — ну и ладно. Что за ущербная психология?!

Безусловно, с Сергеем Семаком можно согласиться в том смысле, что ни одно, даже самое болезненное, поражение на футбольном поле нельзя поставить в один ряд с теми проблемами и бедами, которые могут случиться у человека в жизни. Действительно, само по себе слово «катастрофа» вряд ли применимо к спорту.

Однако считать поражения нормой тоже ни в коем случае нельзя. Команды должны ставить перед собой амбициозные цели — не просто сыграть матчи или выйти из группы, а добраться до решающих стадий розыгрыша европейских кубков. Если у тебя нет амбиций и ты не ставишь самые высокие задачи, то никогда ничего не добьешься!

Во-вторых, нам необходимо значительно улучшить качество футбола в России. Мы отстаем от европейского во всех ключевых аспектах — по уровню технического оснащения, тактической подготовки, функциональной готовности и комплекса психологической уверенности. Смешно звучат и разговоры об усталости футболистов: летом они устают, потому что жара, сезон только начался и в него надо вкатиться, осенью — потому что матчи идут один за другим, а в ноябре-декабре — потому что «к концу года накопилась усталость». Хотя у каждого футболиста есть профессиональный контракт, где указаны не только обязательства клуба перед игроком, но и обязанности игрока перед клубом.

Уверен, что великолепная инфраструктура, хорошие финансовые возможности и правильный подбор игроков позволяют ведущим российским клубам ставить и решать амбициозные задачи, а не занимать в своих группах четвертые места после разгромных поражений.

Важно понимать, что уровень футбола в стране оценивается по выступлению наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы и по играм национальной команды на чемпионатах мира и Европы. А получилось так, что в 2018-2019 годах на должном уровне выступала только сборная.

Валерий Газзаев: «В нашем футболе менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»