Валерий Газзаев назвал уход Онопко и Овчинникова из ЦСКА обоснованным

Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение армейского клуба не продлевать соглашение с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым. Онопко в интервью «Чемпионату» сказал, что уход из ЦСКА стал дня него шоком.

— Это же внутреннее дело клуба, — сказал Газзаев «СЭ». — Решения президента, генерального директора, наверное, не с потолка идут, а они обоснованы. Разочаровываться или расстраиваться нет никакого смысла, это часть профессии любого профессионального тренера. Почему никто так не обсуждает другие решения клуба?

(Сергей Федоров)