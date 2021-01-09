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Валерий Газзаев назвал уход Онопко и Овчинникова из ЦСКА обоснованным

13:38
Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение армейского клуба не продлевать соглашение с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым. Онопко в интервью «Чемпионату» сказал, что уход из ЦСКА стал дня него шоком.

— Это же внутреннее дело клуба, — сказал Газзаев «СЭ». — Решения президента, генерального директора, наверное, не с потолка идут, а они обоснованы. Разочаровываться или расстраиваться нет никакого смысла, это часть профессии любого профессионального тренера. Почему никто так не обсуждает другие решения клуба?

(Сергей Федоров)

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