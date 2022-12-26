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Сегодня, 13:30

Валерий Баринов: «Хочу, чтобы «Локомотив» встал на рельсы, но пока машинисты меня не вдохновляют»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» обратился с пожеланием к любимой команде на 2023 год.

«Команде хочется пожелать побед в новом году! Даже тех, в которые я не верю. Мне кажется, «Локомотив» идет не по рельсам и катится под горку. Хочу, чтобы команда встала на рельсы, но пока машинисты меня не вдохновляют... Также хотелось пожелать, чтобы мы скорее вернулись к международному футболу. Все эти разговоры о переходе в Азию... Не знаю, правильно это или нет, но надо что-то делать. Играть все время со сборной Киргизии и Узбекистана, может, и стоит. Туда мы уже не вернемся, а если вернемся, то не скоро. Моей жизни не хватит. Если не будет международного футбола, сборная перестанет существовать. Надо на что-то решаться. Назад нельзя, надо идти вперед», — сказал Баринов «СЭ».

По итогам 17 матчей чемпионата России «Локо» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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