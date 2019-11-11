Вадим Васильев рассказал, почему Дзюба не уехал в Англию

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий «Зенита» Артем Дзюба пока не уехал в клуб из чемпионата Англии. Ранее нападающий признался, что его переезд на Туманный Альбион после ЧМ-2018 сорвался.

— Нобель Арустамян спросил вас, почему летом Артем Дзюба не уехал в Англию. Вы ответили, что, если бы трансфером зенитовца занимались вы, он уже играл бы на островах. Можете расшифровать?

— На меня выходили люди, связанные с Дзюбой, с их стороны был интерес. Со своей стороны я интерес также выразил, но потом мне сказали, что Артем подписал договор с Жорже Мендешем. Я сразу сказал, что это ошибка — не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш — лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг.

Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Фелич (он же Феликс. — Прим. И.Р.) и многие другие.