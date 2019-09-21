Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке». Однако, по его словам, до конкретики дело не дошло

— Напрямую Федун не связывался, но из его окружения связывались люди, — отметил Васильев. — Не будем вдаваться в подробности. До конкретики дело не дошло.

Я готов ехать в Россию, но под конкретный проект, где можно иметь большую независимость.