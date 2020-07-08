Вадим Евсеев: «Мне не играть, так что дышится на поле нормально»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова». Игра пройдет при сильной жаре.

— У нас было меньше времени, чем у «Ростова». Больше занимались восстановлением, — сказал Евсеев в эфире «Матч премьер». — Что-то, естественно, на тренировках мы делали. Погодные условия? Они для всех одинаковые.

— Как на поле сейчас дышится?

— Мне не играть, так что дышится нормально.