Вадим Евсеев: «Круговой заслуживает, чтобы за него боролись «Зенит» и ЦСКА»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что считает справедливым интерес к полузащитнику Данилу Круговому? со стороны топ-клубов.

— Именно при вас весной постоянно заиграл в основе Круговой, дебютировавший при Дмитрии Кириченко. Многие считают, что вся суета вокруг его трансфера, конкуренция между «Зенитом» и ЦСКА, завершившаяся в пользу Санкт-Петербурга, раздута искусственно, в первую очередь она — из-за лимита на легионеров. Или потенциал у парня и вправду так велик?

— Вот когда у нас ввели лимит?

— Во второй половине нулевых.

— Тогда весь этот ажиотаж и начался. В нем нет ничего принципиально нового. Лучше российского игрока взять на всякий случай — чтобы был. А будет он играть или нет — неизвестно, потому что в большом клубе еще есть человек 10 таких же. Один-два из них заиграют — уже хорошо.

— А теперь, когда количество легионеров в заявке будет урезано, потребность в россиянах стала еще больше.

— Что же касается конкретно Кругового, то просто так эти два коллектива за футболиста конкурировать не будут. Он заслуживает этого. Одаренный, хорошие данные для крайнего защитника и перспектива. Хорошая подача, скорость, выбор позиции. Он будет прогрессировать.

— Вы ему советовали какой-то из этих клубов предпочесть?

— Нет. Он сам должен решать. (Игорь Рабинер)

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