В «Зените» заявили, что ищут возможность участия клуба в международных турнирах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ищет возможности участия в международных турнирах.

«Международный аспект очень важен — мы находим возможность играть международные игры. Уже сыграли в Сочи с «Црвеной Звездой», собрав рекордные 30 тысяч человек, и намечены еще матчи до [зимнего] перерыва — надеюсь ничто не помешает их провести, — цитирует Медведева ТАСС. — Есть много стран, с которыми можно играть. Мы уже думаем и консультируемся с этими странами, с их федерациями, с их лигами о том, какие международные матчи мы могли бы сыграть и даже не только отдельные матчи, но и турниры».

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2021/22.