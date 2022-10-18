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Орлов — об эпизоде с Зобниным: «Выбей мяч, если ты такой умный»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на эпизод с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«А что тут думать? Это как в басне «Лиса и виноград». Когда лиса поняла, что ей не достать виноград, то сказала: «Он же зеленый», — и побежала дальше.

Чувствуется, что Зобнин в борьбе теряет мяч, и когда тот начал от него уходить, Роман остановился, разводя руки в стороны. Выбей мяч, если ты такой умный. Но к тебе такое решение пришло только, когда ты проиграл борьбу. Остановить игру может только судья — либо главный, либо боковой. Так что все вопросы к Зобнину", — приводит Sport24 слова Орлова.

Напомним, что Зобнин перед первым забитым голом в матче ЦСКА — «Спартак» увидел лежащего Хорхе Карраскаля на поле и демонстративно поднял руки, пытаясь остановить игру.
Красно-белые на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков). Армейцы, набрав на одно очко меньше, расположились на 3-й позиции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-18-orlov-pro-epizod-s-zobninym-v-matche-s-tsska-vybey-myach-yesli-ty-takoy-umnyy-ostanovit-igru-mozhet-tolko-sudya
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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