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Булыкин — о матче «Спартака» с ЦСКА: «Считаю, что судейство существенно не повлияло на итоговый результат встречи»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу судей в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

«Считаю, что судейство существенно не повлияло на итоговый результат встречи. Возможно, арбитры и допустили какие-то ошибки. И наверняка кому-то хотелось, чтобы эти ошибки были в их пользу. Но матч сыгран, и ничья стала его справедливым итогом.

В целом дерби однозначно удалось. Противостояние сопровождалось большим ажиотажем. В нем присутствовала интрига, а игроки на поле продемонстрировали огромную самоотдачу. Результат оказался неплохим для обеих команд", — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина.

По итогам 13 туров РПЛ «Спартак» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й строчке.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10360475-bulykin-vyskazalsya-o-sudejstve-v-moskovskom-derbi-cska-spartak.html
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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