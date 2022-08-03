В «Урале» опровергли информацию о возможном увольнении Шалимова

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил об отсутствии намерения увольнять главного тренера Шалимова.

«Слухи о возможном увольнении Шалимова — неправда. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Мы готовимся к игре со «Спартаком» у нас рабочая обстановка, тренируемся, работаем. Но увольнение возможно? Я же сказал, команда готовится. Все может быть. Да, проиграли три матча на старте, но ничего страшного не происходит. Мы не готовы увольнять Шалимова», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Урала» может отправить главного тренера в отставку в случае поражения от «Спартака».

Шалимов возглавляет «Урал» с августа 2021 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

Следующий матч «Урал» проведет на своем поле против «Спартака» в рамках 4-го тура РПЛ. Игра состоится 6 августа, начало — в 15.00 (мск).